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Туризм

Уставшие, но счастливые. Всё о конных походах (6+), как их проводят в Чите

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Только представьте: вы размеренно едете верхом, а вокруг плавно, в течение нескольких часов, движутся луга, поля и леса, словно бесконечные живописные полотна. И тишина. Ради такого не нужно ехать куда-то в глубинку, всё это есть здесь, в Чите – достаточно лишь записаться на конный поход (6+) в конно-спортивном комплексе «Радуга».

Куда?

Сейчас в «Радуге» готовятся запустить походы по маршруту протяжённостью от 10 до 13 километров в одну сторону, который ведёт от самого комплекса к району пади Лапочкина. Чтобы получить удовольствие могли все – и те, кто любит неспешную езду, и те, кому ближе более экстремальные прогулки – в состав похода включили участки в лесах, полях и на пересечённой местности. А бонусом вы получите великолепный вид на Читу, который откроется, когда вы достигнете пади Лапочкина.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

На сколько?

Прохождение маршрута такой длины занимает порядка 4–6 часов: 3 часа на путь в одну сторону, 2 часа на отдых, обед и привал и ещё 3 часа на обратную дорогу. Из-за этого планируется, что начинаться конные походы в «Радуге» будут утром, чтобы можно было вернуться к 17.00-18.00. Собрали посуду, еду, воду, заседлали лошадей – и в путь.

Кстати, вам не нужно будет брать с собой котелки, чашки, столовые приборы и продукты из дома – всё это предоставят организаторы, причём расходы уже будут включены в стоимость участия.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Как?

В составе группы могут быть от двух до четырёх участников плюс опытный инструктор, в будущем в «Радуге» планируют увеличить численность группы до 6-8 человек. Перед отправлением инструктор расскажет о правилах техники безопасности, и у него же, на всякий случай, будет с собой аптечка во время похода.

Поскольку вы проведёте на лошади не один час, одеться стоит удобно и практично – в спортивный или камуфляжный костюм. От шорт и маек лучше воздержаться из-за комаров, на голове – обязательный головной убор. И не забудьте взять с собой рюкзак, в котором вы повезёте воду, продукты и другие нужные вещи.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Перед тем, как пойти в поход, вам будет нужно приехать в конноспортивный комплекс «Радуга», чтобы инструктор мог оценить ваши навыки управления лошадью. Если вы в седле не первый день, сможете освежить знания, а если впервые – за 1–3 занятия вас научат садиться, слезать с лошади и управлять ею.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Пока отправиться в конные походы могут только взрослые, но в будущем это смогут сделать и дети. Также в скором времени здесь запустят более короткий маршрут длиной до 10 километров для тех, кто не чувствует, что выдержит более длинный путь или не располагает нужным временем. Причём и длинный, и короткий походы будут проводиться круглогодично.

Чтобы записаться в группу на конный поход, позвоните по номеру 8-924-806-66-59.
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
 
АНО «Физкультурно-оздоровительный центр «Радуга», ул. Романовский тракт, 46
  • 8 924 806 6649
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